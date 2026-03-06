SE TRANSFIRIO MAS DE UN MILLON DE PESOS A SU CUENTA TRAS EL OLVIDO DE UNA TARJETA EN EL CAJERO

El hombre detenido por el robo del dinero.

Personal de la División Investigaciones Complejas Interior de Charata esclareció un caso de supuesta estafa y logró la detención de un hombre vinculado al hecho.

La investigación se inició cuando el damnificado, el pasado 3 de marzo, olvidó accidentalmente su tarjeta de débito en el cajero automático del Nuevo Banco del Chaco, ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Falucho de la localidad. Tras el descuido, una persona realizó transferencias por un total de $1.678.608.

Ante esta situación, intervino el personal de la División Investigaciones Complejas que, tras realizar diversas tareas investigativas, analizaron las cámaras de seguridad y rastrearon el destino del dinero, logrando establecer que los fondos terminaron en manos de un sujeto, quien posteriormente fue identificado.

Con los datos recabados, los efectivos lograron demorarlo en el barrio 4 de Octubre. Allí, el hombre admitió haber encontrado la tarjeta, realizar transferencias a su propia cuenta del Banco Nación para pagar deudas personales y luego descartar el plástico.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el teléfono celular del implicado, un Motorola Moto G15 de color negro, elemento considerado clave para la causa. Asimismo, al consultar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), detectaron que el sospechoso registraba un pedido de captura vigente desde el año 2023.

Finalmente, la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 dispuso su aprehensión en la causa por «Supuesta estafa», siendo trasladado a la Comisaría Segunda de Charata, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente.