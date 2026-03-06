Vie. Mar 6th, 2026

ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS PARA TODO CHACO

por Redaccion J 4 horas atrás

Hay alerta amarilla por tormentas para este viernes 6 de marzo en Chaco: las zonas afectadas

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.

El Servicio Metereológico Nacional anuncia alertas por tormentas. (Imagen ilustrativa generada con IA).
El Servicio Metereológico Nacional anuncia alertas por tormentas. (Imagen ilustrativa generada con IA).

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para la provincia de Chaco el 6 de marzo. Este alerta estará vigente desde las 09:00 hs hasta las 20:59 hs y se extenderá hasta las 02:59 hs del 7 de marzo. Se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Las tormentas estarán acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctricaocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 mm, con posibilidades de que se superen de manera puntual.

Es importante que los habitantes de Chaco se mantengan informados y tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas que se anticipan para el día.

Mapa de la zona alcanzada por el alerta amarilla

Zona de la provincia de Chaco alcanzada por el alerta que emitió el Servicio Metereológico Nacional. (Foto: TN)
Zona de la provincia de Chaco alcanzada por el alerta que emitió el Servicio Metereológico Nacional.

El clima actual en Resistencia, Chaco:

  • Temperatura: 26 °C
  • Estado: cielo claro
  • Probabilidad de precipitaciones: 100 %
  • Humedad: 74 %
  • Visibilidad: 10 km
  • Viento: 2 km/h

Pronóstico extendido para Resistencia, Chaco

El pronóstico extendido para Resistencia indica lluvia ligera durante el 7 y 9 de marzo de 2026, con temperaturas que oscilan entre 20°C y 31°C. La humedad se mantiene alta, alcanzando hasta el 97%. Se prevén vientos suaves del sudeste y este, con ráfagas de hasta 14 km/h. El 8 de marzo se espera un cielo mayormente despejado, pero se anticipan nubes y lluvia ligera nuevamente el 10 y 11 de marzo, con temperaturas que pueden llegar a 34°C.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com