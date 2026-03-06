MES DE LA MUJER: ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZARÁ “LA NOCHECITA DE EMPRENDE PUEY” PARA POTENCIAR A EMPRENDEDORAS LOCALES

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, este fin de semana se realizará “La Nochecita de Emprende Puey”, una propuesta destinada a visibilizar y fortalecer el trabajo de emprendedoras locales. El evento tendrá lugar los días 7 y 8 de marzo en Resistencia y reunirá ferias, gastronomía y un desfile temático.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno del Chaco junto a la red “Emprende Puey”, con el objetivo de promover el desarrollo económico de mujeres emprendedoras y fomentar el consumo interno en la provincia. Desde la organización destacaron además la importancia de la articulación público-privada para generar nuevas oportunidades comerciales y espacios de visibilización para el sector.

Se trata de una feria temática diseñada para poner en valor el impacto económico, social y cultural de las mujeres emprendedoras en la provincia, ofreciendo al público una experiencia que combina producción local, arte, moda y gastronomía.

*Cronograma de actividades: dos jornadas imperdibles*

La propuesta se desarrollará durante dos jornadas en la capital chaqueña:

-Este sábado 7 de marzo (18:00 a 23:30): se realizará la jornada denominada “Sunset”, donde los asistentes podrán disfrutar de una variada propuesta gastronómica y de la comercialización de productos artesanales, acompañados por música en vivo a cargo de la banda 40 Grados Folk.

-Domingo 8 de marzo (17:00 a 22:00): la jornada de cierre incluirá una feria abierta al público, un desfile temático y una experiencia interactiva de “backstage” en vivo, con demostraciones de maquillaje y preparación de piel.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta que busca apoyar la producción local y conocer de cerca la trayectoria y el esfuerzo de las mujeres emprendedoras de la provincia. Además, remarcaron que el evento representa una oportunidad para fortalecer redes de trabajo, generar vínculos comerciales y seguir impulsando el crecimiento del ecosistema emprendedor chaqueño.

