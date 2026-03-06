AUMENTA EL PRECIO DEL PAN EN CHACO

Este jueves, desde el Centro de Industriales Panaderos del Chaco informaron que los valores de todos sus productos se actualizarán, entre un 10 y un 15 por ciento.

Esta medida se debe al creciente incremento de precios en los distintos insumos específicos, que hacen a la producción del sector; los costos fijos y variables y los incrementos salariales.

«Esta situación es cada día más preocupante, sumado a la situación de altas temperaturas que desfavorecen al sector», explicaron desde la organización.

Asimismo, mencionaron que cada panadero, de acuerdo a su zona, tomará las previsiones necesarias para no perder rentabilidad, trabajando por debajo de los costos.