AUMENTA EL PRECIO DEL PAN EN CHACO
¿A cuánto se irá?
Desde el Centro de Industriales Panaderos del Chaco informaron que deberán actualizar los valores de todos sus productos.
Este jueves, desde el Centro de Industriales Panaderos del Chaco informaron que los valores de todos sus productos se actualizarán, entre un 10 y un 15 por ciento.
Esta medida se debe al creciente incremento de precios en los distintos insumos específicos, que hacen a la producción del sector; los costos fijos y variables y los incrementos salariales.
«Esta situación es cada día más preocupante, sumado a la situación de altas temperaturas que desfavorecen al sector», explicaron desde la organización.
Asimismo, mencionaron que cada panadero, de acuerdo a su zona, tomará las previsiones necesarias para no perder rentabilidad, trabajando por debajo de los costos.