FALLECIO ANTONIO RODAS: EXINTENDENTE DE FONTANA Y EXSENADOR NACIONAL

El exsenador nacional y exintendente de Fontana, Antonio José Rodas, falleció este viernes 6 de marzo a sus 64 años debido a complicaciones de salud generadas por diabetes. La noticia generó repercusiones en el ámbito político provincial, donde fue reconocido como uno de los dirigentes con mayor trayectoria dentro del justicialismo chaqueño.

Nacido el 6 de abril de 1961 en Resistencia, Rodas construyó su carrera política principalmente en Fontana, ciudad en la que se convirtió en una de las figuras centrales del peronismo local. Su primer cargo electivo fue el de concejal en 1991, y en 1995 ganó la intendencia de esa localidad.

Tras distintos períodos vinculados a la política municipal, volvió a ocupar la intendencia en 2010 y fue reelegido en 2015, consolidando su liderazgo político en el área metropolitana del Gran Resistencia.

En 2019 llegó al Senado de la Nación por la provincia del Chaco. Integraba la lista del Frente de Todos y asumió la banca luego de que Jorge Capitanich renunciara antes de asumir para continuar como gobernador. Desde la Cámara Alta participó en diversas comisiones vinculadas con temas económicos, sociales y productivos.

En las elecciones de 2023 volvió a competir por la intendencia de Fontana y resultó electo, aunque posteriormente renunció antes de asumir el cargo por motivos de salud.

El comunicado del PJ Chaco

Tras conocerse la noticia, el Partido Justicialista del Chaco difundió un comunicado en el que expresó su pesar por el fallecimiento del dirigente.

«El Partido Justicialista de Chaco expresa su hondo pesar por el fallecimiento del compañero Antonio José Rodas, ex senador nacional, ex intendente de Fontana y dirigente de reconocida trayectoria en nuestra provincia», señala el texto.

Desde el espacio político destacaron además su militancia y su trayectoria institucional. «Rodas dedicó su vida a la política con compromiso y lealtad hacia los valores del movimiento justicialista, defendiendo siempre los intereses del pueblo chaqueño y contribuyendo al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas», indicaron.

El comunicado también remarca que su paso por el Congreso de la Nación y por la comunidad de Fontana estuvo marcado «por la búsqueda de consensos y por la convicción de que la política es una herramienta de transformación social».

«El PJ Chaco acompaña en este momento de dolor a su familia, amigos y compañeros, y despide con respeto y gratitud a un dirigente que supo honrar la militancia y el servicio público», concluye el mensaje difundido por el partido.