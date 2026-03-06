CAPUTO: FORZAR A QUE LA GENTE TENGA QUE PAGAR UN NEUMATICO CUATRO VECES MAS ES INMORAL

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la gestión libertaria y señaló que el programa «es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no antiempresario» .

Los dichos se produjeron tras el pedido del sector industrial y de los cuestionamientos de su titular, Martín Rappallini. Durante su participación en el 7º Foro de Inversiones & Negocios, realizado en Mendoza y organizado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino, Caputo indicó: «Es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser», afirmó Caputo, al tiempo que apoyó la apertura de las importaciones.

En ese sentido, cuestionó: «Forzar a que la gente tenga que pagar un neumático cuatro veces lo que vale o una prenda de vestir tres, cinco u ocho veces lo que vale es inmoral, injusto y agresivo».

Sostuvo que ese camino «nada tiene que ver con un proyecto industrial; es un proyecto inmoral, injusto, ineficiente y regresivo porque el que menos puede defenderse contra este tipo de modelo es el que menos tiene».

En cuanto al rumbo de la economía en general, afirmó: «No hay razón para ser pesimista, tenemos todas las razones para ser optimistas: Gobierno, empresarios y la gente. Estamos todos juntos en esto, la velocidad a la que salimos es importante».

DEPÓSITOS EN DÓLARES

Caputo también pidió a los ahorristas que depositen sus dólares en el sistema financiero. «Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en sus casas, pero el que más pierde es el país», aseguró.

Pidió confiar en la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que tiene el objetivo de incentivar la formalización de fondos no declarados. «A la Argentina le va a ir bien irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante porque todavía hay gente que la está pasando mal», sostuvo.

Caputo atribuyó parte de los problemas económicos actuales a la falta de confianza histórica en el país. «La desconfianza que Argentina viene generando desde hace décadas joroba y mucho a la hora de recuperar la economía», dijo.

Manifestó que la Ley de Inocencia Fiscal ofrece garantías para quienes decidan ingresar dinero no declarado al sistema financiero. Explicó que la norma «blinda absolutamente» a quienes lleven esos fondos a bancos o a Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

«Lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado. Incluimos también a las ALyC porque todavía hay bancos que se toman atribuciones que no les pedimos por ley», expresó.