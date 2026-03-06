BALEARON A UN JOVEN EN EL BARRIO CACIQUE PELAYO: SECUESTRARON UN REVOLVER

Cerca de las 4 la Sala de Emergencias 911 alertó sobre una persona lesionada por un arma de fuego en el lugar.

Ante esta situación, personal del Departamento de Investigaciones Complejas se dirigió a donde se encontraba el herido y realizaron trabajos investigativos en conjunto con el personal de la comisaría jurisdiccional.

Allí, un joven de 18 años manifestó que fue agredido por un vecino de la zona, quien residiría a pocos metros del lugar del hecho.

A partir de esta información, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo junto a personal de las comisarías Primera, Segunda y Tercera de Fontana, tal es así que lograron ubicar el domicilio señalado en el barrio Villa Sarmiento.

En el lugar, un ciudadano de 51 años hizo entrega voluntaria de un revólver calibre 38 largo, con cinco alveolos, que contenía cinco cartuchos del mismo calibre, tres de ellos percutados y dos sin percutar.

Finalmente, el arma fue secuestrada y el hombre trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.