TRES ISLETAS: UN OPERARIO FALLECIÓ TRAS SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA MIENTRAS REALIZABA TRABAJOS RURALES

El hecho ocurrio en Tres Isletas, provincia del chaco el 27 de febrero de 2026 – a las 19:30 hs.

La Dirección Zona Interior Juan José Castelli informó sobre el fallecimiento de un trabajador de la Cooperativa de Electrificación Rural Maipú, quien perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en la zona de Colonia Vélez Sarsfield.

De acuerdo al parte policial, el hecho fue informado por el Subcomisario Carlos Martinelli, jefe de turno de la Comisaría de Tres Isletas. Según lo detallado, personal de la cooperativa se presentó en la dependencia policial para comunicar que uno de sus operarios habría recibido una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba el recambio de un poste en una zona rural bajo jurisdicción de esa localidad.

Tras el incidente, se solicitó de inmediato una ambulancia que trasladó al trabajador al hospital local. Sin embargo, el hombre ingresó sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Héctor Ezequiel Sánchez, de 30 años de edad, domiciliado en Quinta Roa. El médico de turno examinó el cuerpo y extendió el certificado de defunción, estableciendo como causa de muerte “paro cardiorrespiratorio – shock eléctrico”.

Desde la fuerza policial se aclaró que el personal no fue alertado en el momento del hecho ni intervino en el lugar donde ocurrió el accidente.

Tomó intervención el fiscal en turno, quien dispuso la recepción de declaraciones testimoniales para esclarecer las circunstancias del hecho y posteriormente autorizó la entrega del cuerpo a los familiares para los fines póstumos.

La investigación continúa a fin de determinar con precisión cómo se produjo el trágico accidente laboral.

