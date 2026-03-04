DESARTICULAN UNA BANDA POR VIOLENTO ASALTO EN COLONIA BENÍTEZ: DOS DETENIDOS Y SECUESTRO DE MUNICIONES

Tras una serie de allanamientos en la ciudad de Resistencia, personal del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana logró detener a dos hombres vinculados a un robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad ocurrido el pasado 1 de marzo en una guardería náutica.

El hecho se registró alrededor de las 21, cuando cinco hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas 110cc irrumpieron en el predio y redujeron al propietario, un hombre de 66 años, junto a su esposa,su hijo y su nieto.

Las víctimas fueron maniatadas mientras los delincuentes revisaron la vivienda y se apoderaban de siete millones de pesos en efectivo, cien dólares, un DVR, un router wifi, cuatro teléfonos celulares, dos motoguadañas, una motocicleta 110cc y una camioneta Chevrolet S10 4×4.

La motocicleta fue abandonada a pocos kilómetros del lugar. En tanto, el 2 de marzo, efectivos de la Comisaría Octava Metropolitana hallaron la camioneta sustraída una Chevrolet S10 color champagne en el barrio Los Teros de Resistencia. Peritos de la División Rastros realizaron tomas fotográficas y levantaron huellas para su verificacion.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados, los investigadores identificaron a los presuntos autores y solicitaron órdenes de allanamiento. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº 4 y ejecutadas este martes.

En un domicilio del barrio Luz y Esperanza se detuvo a un hombre de 50 años, donde además se secuestraron cartuchos de distintos calibres (9mm, 32 y 16), un cargador calibre 22, cuatro celulares, 100 mil pesos en efectivo y prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho.

En otro procedimiento, realizado en barrio Los Teros, fue detenido un segundo hombre de 44 años. Allí se incautaron cascos y un teléfono celular. El sospechoso fue localizado posteriormente en la zona de avenida Sarmiento y avenida del Bicentenario.

Ambos aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente en la causa por “supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad”, mientras continúan las diligencias para dar con el resto de los involucrados.

