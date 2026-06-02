BULLRICH LE OFRECIÓ SU RENUNCIA A MILEI

La senadora por LLA, Patricia Bullrich, le ofreció esta tarde su renuncia al presidente Javier Milei tras la decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de vetar el pliego a jueza de Veronica Michelli .

La decisión sobre la renuncia se adoptará en la reunión de Labor Parlamentaria citada a las 11, donde se consensuará el temario de la sesión proyectada para el jueves entre el oficialismo y los bloques opositores. Además, se demoraría la aprobación de unos 70 pliegos que estaba previsto votar en la sesión de este jueves.

«Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal», señaló Bullrich ayer. El presidente no se la habría aceptado.

El pedido del retiro del pliego de Michelli ya generó tensión con los bloques dialoguistas que avalaron con su firma la postulación de Veronica Michelli como vocal a la Tribunal Federal de La Plata y tienen la postura de mantener esa designación.