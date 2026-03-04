“LOS RECURSOS BIEN ADMINISTRADOS PERMITEN UN CASTELLI CADA VEZ MÁS CIUDAD”

En la jornada de este martes 3 de marzo, el intendente Pío Sander dejó formalmente habilitado el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Juan José Castelli.

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Soledad Rach, brindó las palabras de bienvenida a los presentes y, posteriormente, cedió la palabra al mandatario local para dar inicio al mensaje anual ante el cuerpo legislativo.

Durante su discurso, el intendente realizó un amplio repaso de las acciones de gobierno desarrolladas en las distintas etapas de su gestión, destacando los avances alcanzados en materia de infraestructura, servicios y desarrollo comunitario. Asimismo, presentó las proyecciones y principales objetivos planteados para el año 2026.

En su exposición, detalló el trabajo llevado adelante en cada área municipal y señaló que esta Apertura de Sesiones marca el inicio de un nuevo período legislativo, donde el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo será fundamental para continuar impulsando el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

✨ Sobre el cierre, el intendente subrayó:

“Con responsabilidad, transparencia y compromiso con el futuro, dejo formalmente inaugurada la apertura de esta sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Juan José Castelli.

Muchas gracias a todos.

Seguimos trabajando. Seguimos construyendo.

Sigamos soñando… y actuando.”

Relacionado