RESIDENCIAS DE SALUD: COMIENZA EL PRIMER LLAMADO AL EXAMEN PROVINCIAL

En el marco de un convenio entre los ministerios de salud de Chaco y Corrientes, a través de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), se lanzó la preinscripción online para el primer llamado al Concurso Provincial de Residencias en Salud, destinado a profesionales que aspiren a ingresar al sistema de residencias en instituciones públicas de ambas provincias.

La convocatoria abrirá desde las 7 del lunes 9 de marzo hasta las 13 del viernes 13 del mismo mes, y deberá realizarse a través del sistema digital de la UNNE. En tanto, a partir de abril comenzarán a publicarse las listas provisorias por orden de mérito. Desde la organización informaron que se trata de un concurso provincial, por lo que los postulantes no deberán inscribirse en el sistema SISA. Además, toda la documentación requerida deberá presentarse en formato digital, certificada por escribano público nacional, escaneada (no en fotografía), clara y legible, y cargada en formato PDF al momento de completar la inscripción. Se recomienda revisar cuidadosamente los documentos antes de confirmar la postulación, ya que luego no podrán realizarse modificaciones.

Cronograma del concurso

-Del lunes 9 de marzo (7 hs) al viernes 13 de marzo (13 hs): período de preinscripción online.

-Semana del lunes 6 de abril: publicación de listas provisorias por orden de mérito.

-Martes 7 de abril: recepción de reclamos.

-Semana del 20 al 25 de abril: reelaboración de la lista de orden de mérito preexamen.

-Martes 28 de abril: examen a través del campus virtual, bajo modalidad múltiple choice.

-Semana del 4 al 8 de mayo: publicación de listas de mérito definitivas.

-Semana del 12 al 15 de mayo: adjudicación de cargos.

-Lunes 1 de junio: ingreso a las residencias en hospitales públicos de Chaco y Corrientes.

Documentación requerida

Los postulantes deberán presentar copia del Documento Nacional de Identidad actualizado; copia del título profesional otorgado por universidad nacional o privada habilitada por el Estado nacional, o título extranjero revalidado por una universidad nacional, o constancia de título en trámite, autenticada por escribano público nacional. También se solicita copia del certificado de promedio de calificaciones de la carrera, emitido por la facultad correspondiente y autenticado por escribano, además de constancias de actividades realizadas en caso de contar con ellas.

Para conocer los requisitos completos y condiciones de inscripción, los interesados pueden consultar la información disponible en el sitio oficial de la Facultad de Medicina de la UNNE

