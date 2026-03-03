RESISTENCIA: UNA NIÑA DE 12 AÑOS MURIÓ TRAS UN SINIESTRO VIAL EN LA ZONA OESTE

La niña iba junto a su padre en una motocicleta.

Un trágico accidente ocurrió este martes en la intersección de calles Colón y Toledo, en la ciudad de Resistencia, donde una menor de 12 años perdió la vida.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:00, donde personal de la Comisaría Tercera Metropolitana, fue alertado por un llamado telefónico. Una vez en el lugar constataron que los protagonistas serían entre una motocicleta marca Keller 110 cc, en la que circulaba un hombre de 50 años junto a su hija de 12 años, y un camión marca Volkswagen.

A raíz del impacto ambos ocupantes del rodado de menor porte resultaron lesionados. Rápidamente acudió una ambulancia al lugar, trasladando a ambos al nosocomio local. Posteriormente informaron que la niña habría fallecido.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico, bajo las directivas del Equipo Fiscal N° 6 a cargo de la fiscal interviniente, quien dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de la causa caratulada como “Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito”.

Relacionado