CAPTURADO EN EL CENTRO: ATRAPAN A UN PRÓFUGO QUE HABÍA ESCAPADO DE UNA COMISARÍA DE CORRIENTES

En un sorpresivo despliegue policial ocurrido esta mañana en pleno centro, efectivos de la División Caminantes lograron la demora de un hombre que se encontraba prófugo de la justicia correntina.

El hecho se desencadenó alrededor de las 10:25, cuando el personal motorizado que patrullaba la intersección de calle Güemes y avenida 9 de Julio observó una persecución a pie entre dos hombres. Los uniformados iniciaron de inmediato el seguimiento y logran reducir a uno de ellos en la calle José María Paz al 20, aproximadamente.

En el lugar, el hombre que realizaba la persecución inicial se identificó como un sargento de la Policía de la Provincia de Corrientes. El efectivo informó que el demorado se había evadido la noche anterior de la Comisaría 16° de la vecina provincia, donde se encontraba detenido bajo la causa de «Hurto calificado por escalamiento».

Debido a la relevancia del procedimiento, se hicieron presentes en el sitio las máximas autoridades de la Policía del Chaco, incluyendo al Jefe y Subjefe de la institución, además de jefes departamentales y el titular de la unidad correntina de la cual el sujeto había escapado.

Tras las verificaciones de rigor y bajo las directivas de la Unidad Fiscal N° 4 de Corrientes, a cargo de la Dra. Sonia Meza, el evadido fue entregado a la comisión policial de la provincia vecina para su inmediato traslado y posterior presentación ante la justicia.

