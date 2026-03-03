CHACO REFUERZA LA SEGURIDAD: MATKOVICH ENTREGÓ NUEVA CAMIONETA AL C.O.M. PARA EL GRAN RESISTENCIA

La incorporación de esta nueva unidad permitirá optimizar los tiempos de intervención ante situaciones de emergencia y fortalecer el despliegue preventivo en distintos barrios de la zona metropolitana, consolidando al C.O.M (Cuerpo de Operaciones Motorizadas) como una fuerza clave en la prevención y combate del delito.

En el marco del Plan de fortalecimiento de la Seguridad impulsado por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, junto a la Plana Mayor de la Policía del Chaco, realizó la entrega de una camioneta 0 kilómetro con el objetivo de reforzar la presencia policial y la capacidad de respuesta en el Gran Resistencia.

Durante la entrega, el ministro Matkovich destacó la importancia de seguir invirtiendo en recursos para el sistema de seguridad provincial. “Cada móvil que incorporamos es más presencia en la calle y más respaldo para nuestros policías. Estamos tomando decisiones concretas para garantizar orden y tranquilidad a los chaqueños”, expresó.

Además, destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de inversión y planificación destinada a fortalecer a la Policía del Chaco, mejorar las condiciones de trabajo del personal y brindar mayor seguridad a la comunidad.

En este sentido, desde Seguridad manifestaron que se seguirá trabajando para continuar incorporando equipamiento y recursos que permitan consolidar una presencia territorial permanente y dar respuestas más rápidas y eficaces ante las demandas de la ciudadanía.

