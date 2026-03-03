RESISTENCIA: APREHENDIERON A UN HOMBRE POR ROBAR EN UNA VIVIENDA DESHABITADA

Durante el procedimiento, un agente policial resultó con lesiones leves.

Hoy, alrededor de las 13, un sujeto termino tras las rejas luego de ser detenido por personal de la comisaria Novena. Este habría ingresado a un domicilio ajeno en inmediaciones de Brown y Paraíso aproximadamente.

Todo comenzó cuando los agentes fueron alertados por la Sala de Emergencias 911, informando que en un domicilio habría ingresado un sujeto desconocido, lo que provoco la activación de la alarma de la vivienda. De inmediato una móvil fue al luegar, donde se entrevistaron con una mujer quien adujo que se llevaron un ventilador turbo, previo violentar la puerta de trasera.

Allí, verificaron las cámaras de seguridad, observando al supuesto autor. Por ello, desplegaron un operativo cerrojo lograron ubicar al sospechoso en Pasaje Calandria al 3400 aproximadamente.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, siendo alcanzado a pocos metros. En el procedimiento el sujeto lesionó a un agente policial, quien posteriormente fue examinado en el Hospital Julio C. Perrando, donde le diagnosticaron un esguince interfalángico del quinto dedo de la mano derecha.

La Fiscalía N° 6 dispuso la notificación de aprehensión del implicado en la causa por “supuesto robo, y que en la causa por resistencia, atentado contra la autoridad y lesiones sea notificado de la causa en libertad”.

