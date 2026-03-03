RESISTENCIA: INVESTIGACIONES COMPLEJAS DETUVO A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA EN MENOS DE DOS HORAS

Personal de la División Delitos Contra las Personas llevó adelante este martes un operativo que culminó con la detención de un hombre de 49 años, requerida en el marco de una causa por presunto abuso sexual.

La investigación se inició a las 10:30, tras la recepción de un oficio judicial emitido por el Equipo Fiscal N° 6, que ordenaba la inmediata localización y aprehensión del ciudadano. Ante ello, personal de la División Delitos Contra las Personas desplegaron un operativo estratégico que incluyó análisis de información y tareas de vigilancia en la zona sur de la capital chaqueña para establecer su paradero.

Despliegue y detención

Tras las tareas investigativas, detectaron que el hombre se encontraría oculto en inmediaciones de la Chacra 215. Luego de montar puntos de control tácticos en la barriada, los agentes lograron ubicarlo y demorarlo alrededor de las 12:00, sobre avenida Chaco al 3800.

Disposiciones judiciales

Tras su aprehensión, el ciudadano fue trasladado a Sanidad Policial y posteriormente a la unidad interviniente. Por disposición de la fiscalía accionante, fue alojado en la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción, donde se le notificó formalmente su detención.

Relacionado