SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Decimocuarta Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de LUDMILA DAIANA DIAZ, de 19 años, de 1,64 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello negro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: remera negra pantalón negro largo marca adidas ,ojotas crocs rosado. Se le ha visto por última vez en Barrio San Cayetano en fecha 03/03/2026

