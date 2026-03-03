EL MUNICIPIO RETOMÓ LAS TAREAS DE LIMPIEZA EN EL HOSPITAL DE MIRAFLORES

Este lunes 2 de marzo, el Municipio de Miraflores retomó las tareas de limpieza en el Hospital “Pedro Javier Franco”, tras la finalización del período de vacaciones del equipo de trabajo municipal.

Desde la gestión local informaron que el compromiso de mantener en condiciones la limpieza del centro de salud se sostiene desde hace más de dos años, dando continuidad a las acciones que ya se venían desarrollando desde el año 2020 en el marco de la Mesa de Gestión Impenetrable.

Las autoridades remarcaron la importancia de garantizar la higiene adecuada en una institución clave para la comunidad, como lo es el Hospital Pedro Javier Franco, destacando que se trata de un servicio esencial para pacientes, trabajadores de la salud y vecinos que asisten diariamente al lugar.

Asimismo, desde la Municipalidad de Miraflores señalaron que las tareas se desarrollan de lunes a sábado y agradecieron especialmente al personal encargado de la limpieza, quienes cumplen un rol fundamental en el mantenimiento del establecimiento.

El intendente Rafael René Frías también fue mencionado en la publicación oficial, en la que se compartieron imágenes de los trabajos realizados durante la jornada.

Bajo el lema “Juntos Podemos” y “Lo Nuestro es Hacer”, desde el Ejecutivo municipal reafirmaron la decisión de continuar garantizando este servicio en beneficio de toda la comunidad.

