EL IPDUV SORTEARA 10 VIVIENDAS EN CORONEL DU GRATY

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) comunica que el próximo viernes 6 de marzo se llevará a cabo el sorteo de nuevas unidades habitacionales en la localidad de Coronel Du Graty.

El evento tendrá lugar en las instalaciones del SUM municipal, a partir de las 18:30 horas, representando un paso importante para las familias que aspiran a cumplir el sueño de la casa propia.

El acto oficial estará encabezado por el presidente del organismo, Fernando Berecoechea, quien acompañará a los postulantes durante la jornada.

Desde el instituto destacaron la importancia de estos sorteos públicos como mecanismos de transparencia y equidad en la adjudicación de viviendas, garantizando que el acceso a las soluciones habitacionales se realice bajo normativas claras y a la vista de toda la comunidad.

La entrega de estas viviendas no solo significa un techo para las familias beneficiarias, sino también una inversión directa en la infraestructura social de la localidad, fortaleciendo el arraigo y la calidad de vida en la región.