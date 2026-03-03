BOMBARDEARON LA EMBAJADA DE EEUU EN ARABIA SAUDITA

En una entrevista concedida a CNN, el mandatario fue tajante al desestimar que la presión estadounidense haya alcanzado su techo. Bajo el nombre clave de «la gran oleada», Trump anticipó una fase de ataques mucho más contundente, asegurando que Washington tiene la capacidad operativa para intensificar las incursiones por un tiempo mucho mayor a las cinco semanas que se habían estipulado en los planes originales. «Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte», sentenció el presidente.

“Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad», sentenció el mandatario republicano.