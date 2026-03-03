VECINOS DENUNCIAN FILTRACIONES PREVIAS AL DERRUMBA EN PARQUE PATRICIOS

El incidente se produjo durante la madrugada en la calle Mafalda al 900. Cerca de las 4:45, las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre el derrumbe del patio del complejo habitacional sobre las cocheras del subsuelo.

En el lugar trabajan Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. Interviene la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, precisaron las autoridades.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

El operativo de los bomberos



Bomberos y móviles del SAME trabajan en el lugar. Por el momento, informaron que no se registraron personas heridas. De todos modos, el operativo para vereficar si en las cocheras había alguien al momento del colapso continúa. También se evaluará si el resto del edificio está comprometido y corre riesgo de derrumbe.

El Jefe del Operativo de Bomberos, Carlos Giusti, explicó que el derrumbe se produjo “en el parquizado del estacionamiento del edificio”. Según detalló, “todo el subsuelo está destinado a cocheras, pero solamente la parte del parquizado, de aproximadamente 30 por 40 metros, cedió”.

A raíz del colapso, unas 66 cocheras quedaron afectadas y gran cantidad de vehículos quedaron bajo los escombros.

Giusti agregó que “hasta el momento, no hay heridos”. En este sentido, consideró que por la hora en que ocurrió el colapso -entre las 4.30 y las 5 de la madrugada- “no había nadie en el subsuelo aparentemente”. De todos modos, aclaró que “por protocolo, continúa la búsqueda con perros y el grupo oficial de rescate” para descartar que haya alguien atrapado.

“El edificio está totalmente evacuado y la búsqueda se realiza en el subsuelo. Los vecinos no reportaron que falte ninuna persona, pero por protocolo se continúa con la búsqueda”, dijo.