CASO YPF: LA JUSTICIA DE EE.UU. VOLVIÓ A FALLAR A FAVOR DE LA ARGENTINA

La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido del fondo Burford para que haga una reconsideración del fallo de segunda instancia que benefició a la Argentina al anular la condena de US$16.000 millones por la expropiación de YPF.

Los grupos Eton Park y Petersen, financiados por Burford, habían hecho una presentación para que todos los jueces de la Cámara de Apelaciones revisaran la sentencia a favor de la Argentina dictada por tres de sus miembros.

Lo cierto es que este pedido fue rechazado este martes, tal como esperaban en el Gobierno.

Ahora, el fondo litigante tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en la justicia de Estados Unidos, esto es, solicitar una revisión a la Corte Suprema, aunque hay pocas chances de que prospere esa estrategia judicial.

EL GOBIERNO CELEBRÓ LA RESOLUCIÓN

Tras conocerse la decisión judicial, desde la Procuración del Tesoro no tardaron en celebrar la noticia. «La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país», dijeron.

El comunicado oficial agregó: «Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público».

Por su parte, el presidente de YPF, Horacio Marín, celebró la noticia en su cuenta de X: «Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4×4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo».

«Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas», agregó.

A su vez, el presidente Javier Milei compartió la novedad y escribió: «Nuevo éxito en la justicia de Nueva York para YPF».

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo resaltó que se trata de una excelente noticia.