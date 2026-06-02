NIVEL SECUNDARIO: PUBLICARON LAS LISTAS DEFINITIVAS PARA CARGOS DEL CEF N° 57

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, Sede Resistencia, informó que ya se encuentran publicadas las listas definitivas correspondientes a la inscripción extraordinaria para la cobertura de cargos del Centro de Educación Física (CEF) N° 57.

Desde el organismo indicaron que los aspirantes pueden consultar la nómina definitiva mediante la plataforma Tu Gobierno Digital, accediendo a la aplicación Sistema Integral de Educación (SIE), así como también a través del sitio web oficial de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, Sede Resistencia.

La publicación de estas listas forma parte del proceso administrativo destinado a garantizar la cobertura de cargos en el sistema educativo provincial, brindando transparencia y acceso a la información para todos los docentes inscriptos.

Las autoridades recordaron la importancia de verificar los datos consignados y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer las próximas instancias vinculadas al proceso de designación y cobertura de cargos.

Para más información, los interesados pueden consultar los medios oficiales de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario, Sede Resistencia.

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