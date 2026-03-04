ALLANAMIENTO POR NARCOMENUDEO: SECUESTRAN COCAÍNA, MARIHUANA Y DETIENEN AL GORDO DANTE RECONOCIDO NARCO DE LA RUBITA

Personal de la División Microtráfico Metropolitana llevó adelante un allanamiento en hora de la tarde en el barrio La Rubita, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle 30, a la que se accede por avenida Castelli al 3800 aproximadamente. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 5, a solicitud de la Fiscalía Antidrogas interviniente.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron cuatro envoltorios tipo “bochita” que contenían un total de 2,2 gramos de cocaína. Además, incautaron un envoltorio tipo “bochón” que contenía un cigarrillo armado y otros dos envoltorios, con un total de 18,8 gramos de marihuana. También fueron secuestrados una tijera, un teléfono celular y la suma de 81.500 pesos en efectivo.

Como resultado del operativo, fue aprehendido un hombre de 30 años, señalado como principal investigado en la causa, quien quedó a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

Relacionado