EL MUNICIPIO AVANZA EN LA PRODUCCIÓN DE ROLLOS PARA ACOMPAÑAR A LOS PRODUCTORES

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, continúa con la confección de rollos de pastura, generando reservas estratégicas para la temporada invernal.

Teniendo en cuenta que durante el invierno la disponibilidad de pasto disminuye considerablemente, esta iniciativa permite anticiparse a una problemática que año tras año preocupa a pequeños y medianos productores ganaderos.

De esta manera, el Municipio colabora activamente brindando acompañamiento y herramientas concretas para sostener la producción local y fortalecer el desarrollo del sector.

🤝🌱 Seguimos trabajando junto al campo, planificando hoy para garantizar el alimento del mañana.

