EL GOBERNADOR ZDERO SE REUNIÓ CON FECHACO Y RATIFICÓ EL TRABAJO CONJUNTO CON EL SECTOR PRIVADO

El gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la FECHACO y Cámaras empresariales de toda la provincia, con el objetivo de avanzar en el sector productivo, las oportunidades de inversión y las políticas que impulsa el Gobierno provincial para dinamizar la economía.

Del encuentro participaron también el ministro de Producción, Oscar Dudik, el secretario coordinador de gabinete, Livio Gutiérrez; el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard; la presidente del ICCTI, Delfina Veiravé; el diputado provincial Iván Gyoker; funcionarios del gabinete y dirigentes del sector privado, en una jornada de diálogo que permitió intercambiar propuestas y avanzar en una agenda conjunta para el desarrollo de Chaco.

Durante la reunión ayer, en la sede de FECHACO, el ministro Dudik destacó la importancia del encuentro y valoró la posibilidad de mantener un diálogo directo con el sector productivo. En ese sentido, remarcó que fue una reunión fructífera donde se pudieron plantear inquietudes, analizar la situación actual y compartir las medidas que viene implementando el Gobierno provincial para fortalecer la economía y generar empleo genuino.

El funcionario señaló además que, pese al contexto económico complejo a nivel nacional e internacional, en la provincia se observan avances vinculados a la reducción de impuestos, la radicación de inversiones y el crecimiento de distintos sectores productivos. Entre ellos mencionó la expansión de industrias, ampliaciones de empresas, el fortalecimiento del sector ganadero y forestal, así como el desarrollo de nuevas alternativas agrícolas como el girasol, el trigo y el garbanzo.

Asimismo, destacó que uno de los objetivos del Gobierno es diversificar la producción, agregar valor a través de la industrialización y ampliar la presencia de los productos chaqueños en mercados externos.

*”SI NO SALIMOS AL MUNDO, NO NOS CONOCEN, POR ESO LA IMPORTANCIA DE LOS VIAJES Y QUE CONOZCAN NUESTROS PRODUCTOS”*

Por su parte, el presidente de la Federación Económica del Chaco, Alfredo González, valoró la presencia del gobernador y su equipo en lo que fue la primera reunión presencial de la actual comisión directiva de la entidad.

González subrayó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y destacó el rol de las más de 50 cámaras de comercio y sectoriales que integran la federación en toda la provincia. Además, señaló que es clave continuar promoviendo la producción local y avanzar en la apertura de nuevos mercados internacionales para los productos chaqueños. Si no salimos al mundo, no nos conocen, por eso la importancia de los viajes y que conozcan nuestros productos.

En ese sentido, remarcó que el desafío es potenciar la industrialización y consolidar estrategias que permitan mejorar la competitividad de las empresas y ampliar las exportaciones.

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar profundizando el diálogo institucional y el trabajo conjunto para impulsar el crecimiento productivo, fortalecer a las empresas locales y generar más oportunidades para la provincia.

