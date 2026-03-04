EL SUELDO RINDE MÁS EN NBCH24 CON CRECIMIENTO TODOS LOS DÍAS

En un contexto en el que muchas personas buscan alternativas para que sus sueldos o jubilaciones rindan más, la cuenta remunerada NBCH24 aparece como una solución intermedia entre la cuenta tradicional y los productos de inversión. Una forma accesible, automática y que no requiere conocimientos técnicos para que el dinero del día a día tenga un rendimiento adicional sin perder liquidez: los saldos generan intereses todos los días y siguen estando disponibles para usar de inmediato.

Esta modalidad resulta especialmente conveniente para administrar el sueldo o jubilaciones, ya que permite que el dinero crezca sin dejar de estar al alcance del cliente. De esta manera, NBCH ofrece una solución que combina liquidez inmediata y rentabilidad, adaptada a las necesidades cotidianas de sus clientes.

Para hacer rendir los saldos en NBCH24 no se requieren trámites adicionales, la remuneración se obtiene manteniendo el dinero en la cuenta sueldo habitual y se aplica de manera automática hasta un saldo de $800.000 en la cuenta.

En NBCH24 Online Banking los clientes pueden visualizar los rendimientos diarios que se acreditan en la cuenta y se suman al sueldo o jubilación. El dinero permanece siempre disponible para pagar servicios, realizar transferencias, compras o extracciones.

La cuenta remunerada de NBCH acompaña el proceso de transformación digital que atraviesa el sistema financiero. Su integración con la app NBCH24 permite gestionar pagos, recargas, transferencias y consultas desde el celular, con una lógica simple: operar con normalidad, pero con la ventaja de que el dinero rinde todos los días.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

