SAENZ PEÑA DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE COMETER UN ROBO CON ARMA BLANCA

Secuestraron un cuchillo y dinero en efectivo.

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Ayer por la noche, los efectivos de la Division 911 de Saenz Peña, detuvieron a un hombre de 36 años en el barrio Ex Caesa, tras ser señalado como el presunto autor de un robo con arma blanca.

El procedimiento se inició luego de la denuncia de la víctima, quien aportó características del supuesto autor. Con esos datos, los efectivos implementaron un operativo cerrojo y lograron localizar al sospechoso en cercanías de su domicilio.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó huir por los techos y posteriormente arrojó piedras contra los agentes, siendo reducido y demorado.

Durante el procedimiento secuestraron un cuchillo tipo serrucho, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

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