TRES ISLETAS: TRES DETENIDOS POR EL ASESINATO DE JOSE LUIS LUGO

En un eficaz despliegue coordinado, la Policía del Chaco logró esclarecer el homicidio de José Luis Lugo, de 20 años, quien fue ultimado de un disparo en la cabeza.

El éxito del operativo fue fruto de una labor conjunta entre la Comisaría de Tres Isletas, la División Investigaciones Complejas de Juan José Castelli, el Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana y la División Delitos Contra las Personas, quienes articularon sus recursos para dar con los responsables.

El caso comenzó a desentramarse tras el hallazgo del cuerpo de Lugo. Según las primeras investigaciones y el análisis de cámaras de seguridad, el joven de 20 años había sido visto interactuando con tres sujetos en la intersección de calle Güemes y Avenida Agricultores antes de su muerte. Mientras la víctima se retiraba a pie, los sospechosos lo seguían de cerca en motocicletas. Testimonios clave de vecinos y testigos presenciales en la zona de una obra en construcción indicaron que se escuchó un grito de «Dame todo lo que tenés», seguido de una detonación de arma de fuego y el rugido de un motor en fuga.

El avance definitivo en la causa llegó a través de la evidencia digital. Una testigo presentó ante la justicia mensajes de WhatsApp enviados por el presunto autor de 27 años, en los cuales confesaba detalladamente el crimen. Según el relato del propio sospechoso, el móvil habría sido una supuesta estafa: Lugo le habría vendido un celular que nunca entregó tras recibir el dinero. En el chat, el detenido admitió haber perseguido a la víctima junto a sus cómplices y, tras una discusión, haberle efectuado el disparo fatal en la zona craneal.

Con la identidad de los sospechosos confirmada, la División Investigaciones Complejas de Juan José Castelli y la División Delitos Contra las Personas de Resistencia montaron una vigilancia en el Paraje 71. Allí se logró la detención de tres sujetos, uno de 27, otro de 29 y el restante de 18. Durante el operativo, la madre de ciudadano de 27 hizo entrega voluntaria del arma utilizada: un revólver calibre .38 marca Rubi Extra, que contenía en su tambor cuatro cartuchos y la vaina servida del proyectil que terminó con la vida de Lugo. También se secuestró una motocicleta Motomel 110 c.c. roja, utilizada para interceptar a la víctima.

El Fiscal Subrogante de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 01 de Juan José Castelli, Dr. Gerónimo Agustín Roggero, dispuso la aprehensión formal de los tres individuos bajo la carátula de «Supuesto Homicidio», dándose por esclarecido el hecho de manera oficial.

