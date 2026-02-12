EL SENADO DIO MEDIA SANCION AL PROYECTO DE REFORMA LABORAL

Este miércoles se concretó una larga sesión en el Senado, el cual logró alcanzar los consensos en privado, luego de un debate público que finalizó en diciembre del 2025.

El oficialismo modificó la redacción de la reforma laboral hasta la medianoche para garantizar el respaldo de sus aliados y consiguió una amplia mayoría.

La movilización en las afueras del Congreso y un cambio que favorece a las cajas sindicales terminaron de constituir la escena del debate, que incluyó el duelo por la muerte de la exlegisladora Sandra Mendoza.

La aprobación con 42 votos fue presenciada desde los palcos por Karina Milei, Diego Santilli, Manuel Adorni y Martín y Eduardo Menem. A los 21 votos libertarios se añadieron los del radicalismo (10), el PRO (3), Provincias Unidas (2), Independencia (1) y desde los oficialismos de Chubut, Misiones, Neuquén y Salta (5 entre todos).

Todos los bloques que integran Popular (Unión por la Patria, Convicción Federal y el Frente Cívico santiagueño) junto a Por Santa Cruz rechazaron la iniciativa, pero llegaron solo a 30 votos.

REFORMA LABORAL: LOS CAMBIOS CLAVES

Además de las modificaciones que se difundieron en la última semana, el proyecto de reforma laboral oficialista establece: