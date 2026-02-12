SAMEEP FINALIZÓ CON ÉXITO LOS TRABAJOS EN EL PRIMER ACUEDUCTO Y EL SERVICIO SE NORMALIZA PROGRESIVAMENTE

La empresa Sameep informó que finalizaron con éxito los trabajos programados sobre la línea del Primer Acueducto, en el sector del Puente Río Negro, en la localidad de Barranqueras. La intervención, que comenzó en horas tempranas de este miércoles 11, permitió concretar las reparaciones previstas y optimizar el funcionamiento del sistema, garantizando la continuidad y calidad del servicio de agua potable.

Desde la empresa explicaron que, para ejecutar las tareas, fue necesario interrumpir momentáneamente el bombeo del Primer Acueducto, lo que provocó una disminución de la presión y el caudal en distintas localidades del interior provincial. No obstante, las labores ya concluyeron y el servicio comenzó a restablecerse durante la tarde, avanzando de manera progresiva hacia su normalización total.

En este sentido, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la importancia de este tipo de intervenciones preventivas y correctivas. “Estas acciones responden a nuestra decisión de actuar de manera inmediata ante cada inconveniente para garantizar la continuidad del servicio. Sabemos lo esencial que es el acceso al agua potable para cada familia chaqueña y por eso trabajamos con rapidez y responsabilidad”, afirmó.

Las localidades afectadas de manera directa por la disminución del bombeo fueron Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi. En tanto, el impacto fue menor en Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina, debido a que estas ciudades reciben aporte complementario del Segundo Acueducto, con cabecera en Sáenz Peña.

Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos de Sameep, ingeniero Germán Ojeda Silva, confirmó la finalización de las tareas y señaló que el sistema se encuentra en proceso de normalización. “La presión y el caudal se están recuperando de manera progresiva en cada una de las localidades abastecidas”, precisó.

Más intervenciones

En paralelo a la reparación del Acueducto, personal de Sameep llevó adelante la limpieza integral de la cisterna de la localidad de Lapachito, dejando las instalaciones en óptimas condiciones y reforzando la calidad del suministro tanto para esa comunidad como para La Verde, que también es abastecida por dicha cisterna.

Los trabajos fueron ejecutados de manera conjunta por personal de Limpieza de Tanques y de Mantenimiento Eléctrico del Departamento Electromecánica, en coordinación con el Departamento Acueductos, bajo la supervisión del vocal de la empresa, Rubén Custiniano.

