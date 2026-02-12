CONFLICTO FAMILIAR: SU TIO LE TRANSFIRIO $700.000 POR ERROR Y SE NEGO A DEVOLVERLOS

Este miércoles, una joven de 23 años fue detenida en el marco de una causa por presunta defraudación, en la localidad de Fontana.

La investigación comenzó el pasado 8 de enero, cuando un hombre denunció que por accidente le había transferido un total de $700.000 a su sobrina, cuando en realidad intentaba enviarse el dinero a otra cuenta personal para realizar el pago de su tarjeta de débito.

En principio, la mujer negó haber recibido el dinero de dicha transferencia; sin embargo, desde la entidad monetaria a la que se envió el dinero desmintieron esta versión y confirmaron que el dinero había llegado a la cuenta de la denunciada, quien además habría comenzado a gastarlo en diferentes compras.

Si bien, en aquel momento, ambas partes llegaron al acuerdo de que la sobrina le devolvería el dinero en cuotas a su tío, la implicada terminó rechazando esta opción, considerando que no era responsable del error.

Tras la negativa de la mujer, el damnificado tomó la determinación de accionar penalmente contra su sobrina, por el delito de «apropiación de cosa habida por error», previsto en el artículo 175, inciso 2° del Código Penal Argentino.

Con la investigación de la denuncia en curso, efectivos de la división de Cibercrimen se dirigieron al domicilio de la denunciada, a quien demoraron en pos de establecer las circunstancias de los hechos y seguir los rastros del dinero.

Por disposición del Equipo Fiscal N.° 1, a cargo de la doctora Ingrid Wenner, la joven fue notificada de su situación legal y el siguiente proceso judicial para determinar las responsabilidades.