TRES ISLETAS: OPERATIVO DE SECHEEP DETECTÓ SEIS CONEXIONES CLANDESTINAS TRIFÁSICAS

En la jornada de este viernes 6 de marzo, la Gerencia Zona Norte de SECHEEP llevó adelante un operativo de control en la ciudad de Tres Isletas con el objetivo de detectar conexiones clandestinas a la red eléctrica.

Durante las inspecciones realizadas en distintos sectores donde existen instalaciones trifásicas, personal técnico de la empresa estatal logró detectar irregularidades en seis lugares. En esos puntos se constató la existencia de bajadas trifásicas “pinchadas”, es decir, conexiones ilegales realizadas directamente sobre la red de distribución.

Como resultado del procedimiento, los operarios procedieron al secuestro de los cables utilizados para efectuar las conexiones clandestinas. Además, desde la empresa informaron que los responsables de estas instalaciones irregulares deberán afrontar importantes multas de acuerdo a la normativa vigente.

Desde la Gerencia Zona Norte señalaron que este tipo de controles forman parte de los operativos que se realizan de manera periódica para combatir el fraude eléctrico, resguardar la seguridad de las instalaciones y garantizar un servicio más equitativo para todos los usuarios.

De acuerdo al informe del operativo, en total se localizaron seis bajadas trifásicas clandestinas en distintos puntos de la ciudad de Tres Isletas.

