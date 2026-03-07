MES DE LA MUJER CON TUYA: HASTA 20% DE BONIFICACIÓN Y CUOTAS SIN INTERÉS EN SHOPPING Y GASTRONOMÍA

Del 6 al 8 de marzo, NBCH lanza una propuesta especial con beneficios exclusivos para comprar con Tarjeta Tuya en el mes de la mujer y acompañar al comercio local. La propuesta combina entretenimiento, gastronomía y comercio e invita a las consumidoras chaqueñas a no pasar por alto esta fecha especial aprovechando las promociones con Tuya.

En este marco, Nuevo Banco del Chaco acompaña con una promoción especial para incentivar las ventas, favoreciendo a sus clientas con 20% de bonificación y 4 cuotas sin interés pagando con Tarjeta Tuya en comercios adheridos del Shopping Sarmiento.

Además, con la promo de Bares y Resto por el mes de la mujer, las clientas de la tarjeta chaqueña tendrán un 10% de bonificación y 3 cuotas sin interés pagando con Tuya en bares y resto adheridos.

Estas promociones estarán vigentes desde este viernes 6 al domingo 8 de marzo, para todas las versiones de la tarjeta chaqueña: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural. Los comercios adheridos y detalles de cada promoción se pueden consultar en el sitio de promociones del banco: nbch.com.ar/promociones

Con estas propuestas, Nuevo Banco del Chaco acompaña a sus clientas con más facilidades de pago y ahorro en una fecha especial.

Solicitar y activar tarjeta Tuya

Las personas interesadas en solicitar la tarjeta chaqueña lo pueden hacer de manera online en nbch.com.ar o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH.

Para activar la tarjeta, se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o a través del WhatsApp verificado al 362 416 1290, de 8 a 21 horas.

