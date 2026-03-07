CUATRO DETENIDOS POR EL ROBO ARMADO EN UNA GUARDERÍA DE LANCHAS DE ANTEQUERA

La investigación permitió identificar a los presuntos autores y secuestrar armas, dinero y otros elementos vinculados al hecho.

En el marco de una causa por robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad, personal del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana de la Policía del Chaco realizó varios allanamientos que permitieron la detención de cuatro hombres presuntamente vinculados al asalto ocurrido el 1 de marzo en una guardería de lanchas de Puerto Antequera.

El hecho se produjo cuando cinco hombres armados ingresaron al predio, redujeron al propietario y a su familia y sustrajeron cerca de siete millones de pesos, dólares, teléfonos celulares, equipos electrónicos y una camioneta Chevrolet S10, que posteriormente fue hallada abandonada en Resistencia.

Tras tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, se concretaron allanamientos en distintos domicilios donde se logró la aprehensión de los sospechosos y el secuestro de cartuchos, dinero en distintas monedas, celulares, prendas de vestir, un automóvil y una escopeta. La investigación continúa para dar con los restantes implicados.

