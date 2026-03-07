PAMPA DEL INDIO ALLANAMIENTO ANTIDROGAS PERMITIÓ INCAUTAR MARIHUANA, DINERO Y UN ARMA

Un hombre fue aprehendido durante el procedimiento realizado en el barrio Cristo Rey.

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, efectivos de la Policía del Chaco llevaron adelante un allanamiento en la localidad de Pampa del Indio.

Durante el operativo, realizado en un domicilio del barrio Cristo Rey, el personal de la División Drogas de General José de San Martín secuestró 85 gramos de cannabis distribuidos en distintos envoltorios, además de recortes de polietileno, una tijera y 38.400 pesos en efectivo.

Asimismo, en el lugar se incautó un revólver calibre 22 y cartuchos de distintos calibres, iniciándose actuaciones paralelas por infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Como resultado del procedimiento fue aprehendido un hombre de 43 años, quien quedó alojado en la comisaría local a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.

