GESTIÓN E INNOVACIÓN CURSO DE CIBERSEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE LA UNNE

Se encuentra abierta la inscripción para esta propuesta que se dictará con modalidad virtual, desde el próximo lunes 16 de marzo. Habrá dos trayectos, niveles básico y avanzado, para personal no docente, técnico y administrativo de la UNNE que desee adquirir o profundizar habilidades en ciberseguridad.

La Universidad Nacional del Nordeste avanza decididamente en su transformación digital y despapelización, y en ese marco resulta clave consolidar competencias de uso seguro de tecnologías en todos los roles activos dentro de la institución: docente, estudiantil y no docente.

Surge así el Programa de Formación en Ciberseguridad para la comunidad universitaria, que busca promover la concientización, la adopción de buenas prácticas y la incorporación de competencias esenciales para la prevención y gestión de incidentes de seguridad, en concordancia con estándares internacionales.

En ese marco se dictarán cursos destinados a personal no docente, técnico y administrativo de la UNNE que desee adquirir o profundizar habilidades en ciberseguridad.

La propuesta de formación impulsada por el Equipo de Ciberseguridad de la Dirección de Gestión e Innovación de las Tecnologías de la Información de la UNNE, tiene el objetivo de desarrollar competencias iniciales en seguridad informática orientadas a la protección de la información y la prevención de riesgos digitales en el trabajo cotidiano.

En esa línea se desarrollaron dos trayectos formativos:

Básico: orientado a quienes no posean formación técnica, con explicaciones

introductorias, lenguaje accesible y conceptos esenciales. Con el objetivo de brindar herramientas mínimas necesarias para desenvolverse en un entorno digital de forma segura, comprendiendo los principales conceptos, riesgos y buenas prácticas en el uso de la tecnología.

Avanzado: dirigido a participantes con mayor familiaridad en el área informática,

profundizando en aspectos técnicos, medidas específicas y escenarios de mayor complejidad; a fin de fortalecer las capacidades en la protección de la información institucional y la prevención de amenazas digitales.

Se trata de cursos autoasistidos de inscripción permanente, por lo que las personas interesadas pueden iniciarlos en cualquier momento, de acuerdo a sus tiempos y disponibilidad. Ambos se dictarán a través de la Plataforma UNNE Global.

Entornos digitales seguros en la universidad

Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca que “la creciente digitalización de los procesos académicos, administrativos y sociales dentro de las instituciones educativas, ha traído consigo múltiples beneficios, pero también ha incrementado los riesgos asociados a la ciberseguridad”.

Y en esa línea, reconocen que resulta fundamental que la comunidad universitaria adquiera herramientas y conocimientos que le permitan desenvolverse en entornos digitales de manera segura y responsable.

Por una universidad más segura, consciente y preparada frente a los desafíos de la ciberseguridad contemporánea

Relacionado