RESISTENCIA SE PREPARA PARA RECIBIR AL MUNDO: SE PRESENTÓ LA BIENAL DE ESCULTURAS 2026

Este viernes por la noche se realizó el lanzamiento oficial de la Bienal Internacional de Esculturas 2026, en la Casa de las Culturas de Resistencia. El acto marcó el inicio simbólico de una nueva edición de uno de los encuentros artísticos más importantes del mundo dedicados a la escultura a cielo abierto. Se realizará del 17 al 26 de julio.

Participaron del lanzamiento el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; la senadora nacional Silvana Schneider; el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; el presidente de la Fundación Urunday, José Eidman, los diputados provinciales Maida With e Iván Gyoker junto a otras autoridades provinciales, municipales y referentes del ámbito cultural.

El gobernador Leandro Zdero no pudo asistir al acto por motivos de fuerza mayor, pero envió un mensaje que fue transmitido durante la ceremonia. “Quiero pedir disculpas por no poder acompañarlos personalmente, pero no quería dejar pasar este momento sin hacerles llegar unas palabras especiales”, expresó.

En su mensaje, el mandatario destacó el valor cultural y social del evento para la provincia. “La Bienal forma parte de lo que somos. Es uno de esos eventos que cada uno de los chaqueños esperamos con orgullo, porque durante esos días nuestra provincia se llena de arte, de visitantes, de encuentros y de emociones compartidas”, señaló.

Asimismo, agradeció a quienes hacen posible este encuentro y anticipó sus expectativas para la próxima edición. “Quiero agradecer profundamente a todos los que hacen posible este sueño colectivo: a los organizadores, a los artistas, a los equipos de trabajo y a cada persona que con esfuerzo y compromiso aporta para que la Bienal siga creciendo año tras año”, afirmó. Finalmente, manifestó su confianza en el éxito del evento: “Estoy convencido de que tendremos una nueva edición inolvidable. Gracias por sostener y engrandecer este evento que ya es parte del corazón de nuestra provincia”.

Durante el lanzamiento se dieron a conocer los ejes conceptuales que guiarán la edición 2026, así como parte de las actividades culturales, artísticas y educativas que integrarán

su programación. También se presentaron los 10 escultores internacionales

seleccionados para participar del certamen, quienes trabajarán a cielo abierto y frente al público en el predio de la Bienal, donde crearán obras originales e inéditas. Los artistas fueron elegidos tras una convocatoria internacional que recibió 393 proyectos provenientes de más de 70 países, evaluados por un comité especializado.

Los escultores internacionales seleccionados para competir en la Bienal 2026 son:

-Néstor Vildoza (Argentina)

-Alex Sorokin (Bielorrusia)

-Georgi Minchev (Bulgaria)

-Mauricio Guajardo (Chile)

-José Carlos Cabello Millán (España)

-Francesca Bernardini (Italia)

-Anna Teresa Rasińska (Polonia)

-Furkan Depeli (Turquía)

-Lyudmyla Mysko (Ucrania)

-Ulash Urakov (Uzbekistán)

También participarán escultores invitados:

-Desirée De Ridder (Argentina)

-Carola Zech (Argentina)

-Norma Siguelbolm (Argentina)

-Eka Acosta (Suecia)

-Rafael Blasco Císcar (España)

-Lucas Caricato (Argentina)

-Óscar Leiva (Argentina)

ZORRILLA: «LA BIENAL ES EL ACONTECIMIENTO MÁS SIGNIFICATIVO DE NUESTRA PROVINCIA»

El presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, destacó la relevancia cultural del evento para la provincia y la región. «Es un enorme honor poder presentar una nueva edición de la Bienal de Esculturas, sin dudas el acontecimiento cultural más significativo de nuestra provincia y de la región», afirmó.

Además, reiteró el saludo del gobernador Zdero y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial. «Nuestro Gobernador me pidió especialmente que les haga llegar su reconocimiento у su profundo compromiso con la Bienal, orgullo del Chaco y que cuenta con todo el acompañamiento de la provincia», expresó.

En esa línea, subrayó el impacto cultural, social y económico del encuentro. «La Bienal se constituye como una de las expresiones identitarias territoriales más fuertes у arraigadas en nuestra comunidad. La cultura no es un lujo ni un accesorio, es un motor de desarrollo porque fortalece nuestra identidad colectiva, dinamiza el turismo y la economía local y se convierte en una plataforma internacional.

EIDMAN: «LOS ESCULTORES SIENTEN EL CARIÑO DEL CHACO»

Por su parte, el presidente de la Fundación Urunday, José Eidman, repasó el crecimiento del evento desde sus inicios. «Desde aquel concurso hecho a pulmón en 1988 hasta la Bienal Internacional de nuestros días, más de 500 escultores del mundo pasaron por el Chaco y sintieron la hospitalidad y el cariño de este pueblo», recordó.

Además, destacó el legado cultural de Fabriciano que dejó en el certamen de la ciudad.

«Sus obras hoy habitan nuestras veredas у bulevares y alimentan un patrimonio artístico que hace de Resistencia una ciudad reconocida por los

escultores del mundo”



sostuvo.

La Bienal Internacional de Esculturas volverá a convertir a Resistencia en un punto de encuentro para artistas, turistas y amantes del arte de todo el mundo, reafirmando el perfil cultural de la ciudad y su histórica identidad como capital de las esculturas.

