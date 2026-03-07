DISPUTA POR UN INMUEBLE HABRÍA SIDO LA CAUSA DEL ATAQUE AL SUJETO QUE FUE HALLADO MANIATADO EN EL BAÚL DE SU AUTO EN ZONA DEL CEMENTERIO

Estas primeras hipótesis surgieron a partir del trabajo realizado por la División Investigaciones de la Policía y el fiscal Gerónimo Roggero.

El pasado 5 de marzo, un hombre fue hallado atado en el baúl de su auto en cercanías al cementerio de Castelli con diversas lesiones

Tras tomar conocimiento del caso, personal de la División Investigaciones dando cumplimiento a directivas de la Superioridad y del fiscal interviniente; se abocó a las tareas investigativas.

Las primeras medidas consintieron en un relevamiento de la cámara de seguridad en las inmediaciones del lugar del hallazgo; como así también entrevista con familiares y recepción de declaraciones testimoniales a los mismos, con el objeto de tratar de reconstruir las últimas horas de la persona lesionada.

Según la información a la que accedió Diario Castelli, a partir de esas averiguaciones, surge que el problema se pudo haber suscitado por la disputa de un inmueble con otro ciudadano. Con los datos recabados de las declaraciones, se ha realizado resguardo de registros fílmicos de las adyasencias al inmueble en disputa en el que se observan movimientos de un vehículo similar al que aparece en escena en las inmediaciones del hallazgo del lesionado, lo cual coincidiría con las primeras manifestaciones, haciendo presumir que la investigación se orienta hacia ese entorno.

SIN DECLARAR

Pese a que la víctima en varias ocasiones ha sido requerido a prestar declaración sobre lo sucedido, fuentes policiales confirmaron a Diario Castelli que hasta el momento se abstuvo de hacerlo al menos en sede policial.

Tras tomar conocimiento el magistrado que entiende en la causa, dispuso que la misma, sea elevada a sus estrados a los fines de proseguir con la investigación.

Relacionado