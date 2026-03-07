COMISARÍA DECIMOCUARTA RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL ANTE UN HECHO DE HURTO A UN UBER

Un conductor de Uber fue víctima de un robo a mano armada durante la madrugada, aunque horas después los efectivos lograron esclarecer el hecho y recuperar el teléfono sustraído.

Esta mañana alrededor de las 11, un ciudadano de 61 años, realizó una denuncia manifestando que cerca de la 1:00 aceptó un viaje en la zona de avenida Mac Lean y calle Bogotá. Allí subieron al vehículo un hombre y una mujer, quienes solicitaron un recorrido con destino a la intersección de las rutas 11 y 16 y luego regresaron al mismo sector.

Según el relato, al llegar a la calle Brasilia el pasajero masculino lo amenazó con un cuchillo y le sustrajo su teléfono celular iPhone 11, para luego escapar.

Tras tareas investigativas, personal de la Comisaría logró identificar y demorar a un ciudadano de 25 años señalado como autor del hecho, además de recuperar el teléfono denunciado como robado

Relacionado