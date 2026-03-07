ARGENTINA: UN GENDARME DEJÓ SU ARMA REGLAMENTARIA COMO GARANTÍA POR FALTA DE PAGO DEL ALQUILER

Lo hizo el efectivo de la fuerza federal en una inmobiliaria de esa ciudad de la provincia de Santa Fe Argentina.

El hecho quedó asentado en un informe al que accedió Cadena 3 Argentina y se conoció luego que un particular se comunicara con la fuerza para informar que tenía en su poder un arma perteneciente a un efectivo.

Era el encargado de una inmobiliaria de calle Necochea al 2900. Sucedió a fines de febrero pero trascendió este viernes.

Al contactarlo, el hombre explicó que el arma había sido dejada días antes por un gendarme como compromiso de pago. De inmediato se dispuso el envío de personal al domicilio indicado de la zona sur de Rosario.

De acuerdo con el relato recogido en el lugar, el efectivo René R. de alrededor de 40 años se había presentado días antes en la oficina inmobiliaria manifestando no contar con dinero para cancelar una deuda de alquiler y servicios.

Por ello, dejó voluntariamente el arma reglamentaria calibre 9mm como garantía hasta poder regularizar la situación.

El caso derivó en la recuperación del arma por parte de la fuerza y en la apertura de actuaciones internas para determinar responsabilidades administrativas.

Recordemos que en Rosario la Gendarmería cumple funciones clave en operativos contra el narcotráfico y tareas de seguridad urbana

Muchos efectivos alquilan viviendas y afrontan gastos que en algunos casos superan ampliamente sus ingresos.

Fuentes vinculadas al sector señalan que los sueldos iniciales de las fuerzas federales suelen quedar por detrás del costo de vida en grandes centros urbanos.

