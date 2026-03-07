NBCH ESTRENA NUEVO EDIFICIO PARA LA SUCURSAL LAS BREÑAS

La Sucursal Las Breñas de NBCH tiene un nuevo edificio donde comenzará a atender desde el próximo lunes 9, con instalaciones renovadas en McLean 1169, para brindar mejores servicios, acordes a las necesidades de la comunidad.

Con Las Breñas, ya son cinco las sucursales de Nuevo Banco del Chaco renovadas en los últimos dos años: remodelación integral de Charata y 25 de Mayo en Resistencia, nuevo edificio para Du Graty y nueva sucursal en Fontana, con la refacción del edificio.

Nuevo Banco del Chaco lleva adelante un plan de innovación y mejora integral de la atención a clientes, que contempla ampliar los servicios financieros digitales, personalizar productos y segmentar la gestión financiera para ofrecer a cada cliente la solución que necesita.

La actualización tecnológica que realizó el año pasado la entidad bancaria chaqueña permitió sentar las bases para profundizar el desarrollo de servicios financieros digitales, ampliar funcionalidades en las plataformas NBCH24 e implementar nuevos productos que ahora se potencian con un modelo de atención innovador.

La implementación del plan de mejora integral de la atención se realizará por etapas, atendiendo las necesidades de cada región, sus comunidades y actividades económicos, hasta alcanzar a todas las sucursales de la provincia.

La atención de la Sucursal Las Breñas en el nuevo edificio será en el horario habitual de 7.30 a 12.30, con todas las operaciones disponibles: atención comercial para empresas, gestión de productos para individuos, asesoramiento en servicios digitales y ciberseguridad, así como cajas de seguridad, ventanilla de caja y cajeros automáticos.

En instalaciones más confortables, con atención diferenciada, las empresas podrán gestionar créditos comerciales e inversiones, tarjetas de crédito corporativas y personales, convenios de pago y recaudación, seguros y productos de cuenta corriente.

En tanto que los clientes individuos tendrán a disposición la solicitud de créditos personales, gestiones de tarjetas débito y crédito, constitución de plazo fijo, consultas y reclamos, vinculaciones y caja de ahorro.

Además, la nueva sucursal también cuenta con el servicio de cajas de seguridad para resguardar todo tipo de valores y se incorporan dos cajeros automáticos para realizar todas las operaciones: pagos, préstamos, inversiones, recargas, entre otras.

Con la renovación del edificio de Sucursal Las Breñas, Nuevo Banco del Chaco avanza en el compromiso de brindar servicios de calidad y atención eficiente en toda la provincia.

Relacionado