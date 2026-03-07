COMUNICADO URGENTE – SECHEEP JUAN JOSE CASTELLI 08 DE MARZO DE 2026

La empresa SECHEEP – Gerencia Zona Norte, Juan José Castelli (Chaco) informa a la comunidad que se realizará un trabajo programado en la red eléctrica durante la jornada del domingo 08 de marzo de 2026.

📅 Fecha: Domingo 08/03/2026

⏰ Horario: de 07:00 a 10:00 horas

🔧 Trabajos a realizar:

Se efectuará la interrupción de la línea L1C de la Estación Transformadora Castelli 33 kV, con el objetivo de colocar una columna con seccionador a cuerno y reemplazar un poste que se encuentra en mal estado, tareas destinadas a mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.

⚠️ Zonas afectadas por la interrupción del servicio:

Barrio Las Palomas

Barrio Nocayi

Barrio Güemes

Cooperativa Güemes

Chacra 29

Chacra 30

Chacra 31

Chacra 32

Chacra 37

Quinta 24

Desde la empresa se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario mencionado, recordando que estos trabajos son fundamentales para mejorar la calidad del servicio eléctrico y garantizar la seguridad de las instalaciones.

