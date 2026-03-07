CORONEL DU GRATY INCAUTARON COCAÍNA Y APREHENDIERON A UNA MUJER TRAS ALLANAMIENTOS ANTIDROGAS

Los operativos se realizaron en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Efectivos de la Policía del Chaco llevaron adelante dos allanamientos en la localidad de Coronel Du Graty, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.

Durante el procedimiento, personal de la División Operaciones Drogas Interior de Villa Ángela logró la aprehensión de una mujer de 36 años, investigada en la causa.

En uno de los domicilios allanados se secuestraron 19 envoltorios de nylon que contenían 8,16 gramos de cocaína, además de un teléfono celular, dos tarjetas SIM, una tijera, una prenda de vestir vinculada a la investigación y 98.000 pesos en efectivo.

La investigación se inició a partir de un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911 y publicaciones viralizadas en redes sociales que advertían sobre una presunta actividad de venta de estupefacientes en la zona.

La aprehendida quedó a disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales.

Relacionado