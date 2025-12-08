TRAS TRABAJOS PREVIOS, RECUPERARON ARTEFACTOS SUSTRAÍDOS DE UNA VIVIENDA EN VILLA DEL OESTE

08-12-2025

El personal del Servicio Externo de la Comisaria Cuarta, logró hallar los elementos y restituirlos a la damnificada de 36 años.

Personal del Servicio Externo de la Comisaría Cuarta de Resistencia recuperó varios elementos robados de una vivienda ubicada en calle Río Teuco al 2900, en Villa del Oeste. La investigación comenzó luego de la denuncia realizada por una ciudadana de 36 años, quien había llegado a su casa y constató el faltante de distintos electrodomésticos y consolas de juego.

Tras recabar información en la zona y analizar los indicios, los agentes lograron establecer que dos sujetos estarían involucrados en el robo y que se habían movilizado en un Fiat Siena rojo. Además, que parte del botín había sido ocultado en un terreno baldío utilizado como “aguantadero”.

En la madrugada de este lunes, alrededor de la 1:10, los efectivos lograron establecer la zona donde se encontraría los elementos denunciados, se dirigieron a calles Libertad y Fray Capelli, donde secuestraron un Smart TV BGH de 32 pulgadas, un televisor LED marca Quint, una PlayStation 3, un juego Epic Mickey 2, un decodificador, un control remoto y un corta candados.

La damnificada reconoció la mayoría de los objetos, los cuales le fueron restituidos por orden de la Fiscalía. En tanto, el televisor Quint y el corta candados quedaron retenidos para establecer su procedencia. La investigación continua a fin de proceder a la detención de los supuestos autores.

