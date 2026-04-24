RENOVACIÓN HISTÓRICA: EL HOSPITAL DE COLONIA ELISA RECIBIÓ NUEVOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud, concretó la entrega de insumos y nuevos equipamientos al Hospital “Sargento Cabral” de Colonia Elisa, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria y mejorar la calidad de los servicios.

El ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez, junto al director de Regiones Sanitarias, Lic. David Pagano, y al concejal local, Fidel Ibarra, encabezaron dicha entrega a la directora del nosocomio, Lic. Amelia Medina, quien recibió los nuevos elementos destinados a optimizar el funcionamiento del Hospital local.

La inversión forma parte de una política provincial orientada a dar respuesta a demandas históricas del sistema sanitario, incorporando equipamiento clave para la atención diaria.

Entre los insumos entregados se destacan una cama de base para UTI – Shock Room, cunas maternales, camillas, sillones con base y ruedas, sillas de ruedas y biombos de dos cuerpos, entre otros elementos.

Durante la actividad, el ministro Rodríguez remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la red sanitaria en toda la provincia. “Estamos cumpliendo con el compromiso de equipar nuestros hospitales y garantizar mejores condiciones de atención para cada chaqueño”, expresó.

Asimismo, señaló que “estas acciones forman parte de una planificación que apunta a ordenar y reforzar el sistema de salud pública, priorizando aquellos establecimientos que más lo necesitan. Sabemos que había necesidades postergadas durante mucho tiempo, y hoy estamos dando respuestas concretas con inversión y presencia en el territorio”, agregó el funcionario.

Por su parte, la directora del hospital, Lic. Amelia Medina, valoró la entrega y destacó el acompañamiento del Gobernador Zdero con la comunidad. “Estamos muy agradecidos por este acontecimiento; y sabemos que es voluntad del gobernador Leandro Zdero fortalecer la atención en el sistema de salud, por eso, muchas gracias”- concluyó.

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