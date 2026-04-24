Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza en San Vicente por manejar un auto con pedido de secuestro

Hasta esta semana era un actor político ignoto afuera de ese ámbito bonaerense, pero el jueves quedó detenido en una dependencia policial mientras actuaba la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada N°1 de San Vicente.

Cómo quedó en evidencia el concejal libertario detenido

Apenas lo detuvo la policía Fernández presentó los papeles de su auto, pero los oficiales se percataron de que había irregularidades en la numeración de la cédula automotor.

Una averiguación en el momento permitió descubrir que era falsa, y que el Renault Sandero de Fernández tenía pedido de secuestro desde el 25 de marzo de 2024 por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2, Secretaría 13 de Lomas de Zamora.

Ahora, el concejal de Presidente Perón está a disposición de la Justicia bonaerense, tanto en Lomas de Zamora como en San Vicente, mientras se corrobora cómo adquirió el auto y cuáles son los verdaderos papeles.