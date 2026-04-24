LA DIVISIÓN SUSTRACCIÓN VEHICULAR RECUPERÓ UNA MOTOCICLETA ROBADA Y DETUVO AL PRESUNTO AUTOR

En un operativo, lograron la detención de un hombre de 35 años y el recupero de una motocicleta que había sido denunciada como sustraída el día de ayer.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 31 años en la Comisaría Decimocuarta. El robo ocurrió el jueves 23 de abril. Tras realizar tareas de campo y entrevistas a vecinos del lugar, los investigadores lograron identificar a un testigo clave que presenció el hecho y señaló al presunto autor material, un hombre conocido en la zona por su alias.

Con la información recabada y bajo las directivas del Equipo Fiscal en turno, este viernes a las 12:30 se montó un operativo en el Barrio Zampa. Allí, sobre la calle Haití al 2.200, los agentes lograron localizar y detener al sospechoso, quien fue trasladado a la unidad policial correspondiente.

Minutos más tarde, continuando con la línea investigativa, el personal policial halló el rodado —una Zanella ZB de 110cc— abandonado y sin medidas de seguridad en la intersección de avenida 9 de Julio y Cocomarola Sur. De acuerdo a las averiguaciones, un hombre lo habría dejado en el lugar poco antes de la llegada de los uniformados.

Finalmente, la fiscalía ordenó la entrega del vehículo a su propietaria original, previa acreditación de la documentación, mientras que el detenido fue notificado de su aprehensión en la causa por «Supuesto Hurto».

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