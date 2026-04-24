SAN MARTIN ABANDONÓ LA MOTOSIERRA SUSTRAÍDA Y ESCAPÓ POR EL MONTE

Los agentes incautaron y devolvieron la herramienta y un secarropa también hurtado. Al mismo tiempo siguen con las tareas para dar con el autor del hecho.

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El miércoles 22 de abril, un ciudadano denunció el hurto de una motosierra y un secarropa desde su casa mientras el dormía. Agentes de la División Investigaciones Complejas de General San Martín tomaron el caso y comenzaron con las tareas de investigación. Así descubrieron que una persona intentaba vender los mismos objetos a bajo costo en el barrio Zoológico.

Después de varias recorridas por la zona, esta siesta, dieron con el sospechoso que llevaba todo lo sustraído. El sujeto escapó por el monte, pero abandonó la motosierra y el secarropa en su huida. Finalmente, los efectivos incautaron los objetos y se los devolvieron a su dueño, mientras siguen con los operativos para dar con el responsable del hecho.

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